كيلليني يشيد بباريس سان جيرمان وراموس ويوضح ما ينقص الفريق

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أشاد جورجيو كيليني، مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي ونجومه، بعد ظهورهم بشكل مميز منذ بداية الموسم.

وقال كيليني لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، «بي إس جي يبدو وكأنه فريق بلاي ستيشن، لا يهزم، إذا انسجم لاعبوه داخل الملعب وخارجه، وضحوا معا من أجل هدف واحد، وقرروا إعلاء مصلحة الفريق فوق مصالحهم الشخصية، سيكون فريقا لا يقهر».

وانتقل قائد اليوفي للإشادة بالمدافع البرازيلي ماركينيوس، قائلا «إنه لاعب متكامل يجمع بين القدرات الدفاعية والصفات القيادية، إنه لاعب تشعر بغيابه عن الفريق، لقد لعبت ضد ماركينيوس عندما كان في صفوف روما، في سن 18، كان لاعبا شابا، وبدأ كظهير أيمن، وفاجأني بتطوره السريع، ولم أتخيل يوما أنه سيكون مدافعا قويا، لأنه كان نحيفا للغاية، لا نتحدث عن ماركينيوس كثيرًا مقارنة بالآخرين، لكنه لاعب رائع».

واشاد كيليني بسيرجيو راموس قائلا، «لطالما كنت معجبا بسيرجيو راموس، سواء لتميزه بقدرات دفاعية رائعة، وكذلك شخصيته، وما يقدمه للفريق».