كارتيرون يُخصص فقرة بدنية وإطالات للاعبين

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خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية وإطالات في بداية التدريب المسائي للفريق اليوم الأحد على ملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

ويغيب سباعي الزمالك الدولي عن التدريب المسائي اليوم، وذلك بعد قرار الجهاز الفني للفريق بمنح الدوليين راحة 48 ساعة.

وشهدت قائمة المنتخب الوطني تواجد ٧ لاعبين من الزمالك وهم: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمد عبدالشافي ومحمود حمدي «الونش» وطارق حامد ومصطفى فتحي وأحمد سيد «زيزو».

ويستعد الفريق الأبيض لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.