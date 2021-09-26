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برشلونة يستعيد توازنه بثلاثية في مرمى ليفانتي

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برشلونة يستعيد توازنه بثلاثية في مرمى ليفانتي برشلونة يستعيد توازنه بثلاثية في مرمى ليفانتي

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تمكن برشلونة من تحقيق الفوز على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، في إطار مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني.

سيطر رفاق المدرب رونالد كومان على الكرة في معظم أوقات المباراة، وتقدم ممفيس ديباي في الدقيقة السابعة، وأضاف زميله لوك دي يونج هدف التعزيز عند الدقيقة 14، وسجل أنسو فاتي الهدف الثالث في الدقيقة 90+1 وذلك بعد دقائق من مشاركته بديلًا.

وكان الغموض يحيط بموقف المدرب الهولندي رونالد كومان بعد سلسلة من العروضة السيئة في المنافسات المحلية وبطولة دوري أبطال أوروبا، وفي المقدمة الخسارة من بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة إلى 12 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتي بالدوري الإسباني فيما توقف رصيد ليفانتي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

المصرى اليوم

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