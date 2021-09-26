آرسنال ضد توتنهام .. رفاق «أرتيتا» يتقدمون بثلاثية

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تمكن فريق آرسنال من التقدم على منافسه توتنهام هوتسبير خلال منتصف الشوط الأول من لقاء الجولة السادسة لمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن «الجانزر» من السيطرة على الكرة والاعتماد على التمريرات القصيرة في الوصول لمرمى الأبيض وهو ما أسفر عن هدف في الديقة 14 بأقدام اللاعب بوكايو ساكا، وعزز زميله الجابوني أوبميانج التقدم بهدف ثان في الدقيقة 27، وفي الدقيقة 33 سجل ساكا مجددًا من انطلاقة رائعة.

ويسعى ميكائيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، إلى مواصل حالة تحسن النتائج في المباريات، تجنبًا للابتعاد عن مراكز المقدمة مبكرًا والرحيل عن تدريب الفريق.

ويحتل السبيرز المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد تسع نقاط، بينما يحل الجانرز في المرتبة الثالثة عشر، ومعه ستة نقاط.