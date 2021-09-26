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منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الفريق الدوليين راحة من معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب لمدة 48 ساعة قبل انضمامهم لمعسكر المنتخب المصري المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل ببرج العرب، استعدادا لمواجهة منتخب ليبيريا وديا يوم الخميس المقبل في التاسعة مساء على استاد الجيش ببرج العرب.

وشهدت قائمة المنتخب تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمد عبدالشافي ومحمود حمدي “الونش” وطارق حامد ومصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.