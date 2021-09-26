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٥ قرارات للجنة الأندية في اجتماعها الأول

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٥ قرارات للجنة الأندية في اجتماعها الأول ٥ قرارات للجنة الأندية في اجتماعها الأول

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انتهى منذ قليل اجتماع رابطة الأندية المحترفين، برئاسة أحمد دياب، في أحد الفنادق الكبري بمنطقة الجيزة، في ظل استعدادات الرابطة للموسم الجديد.

وجاءت قرارات لجنة الأندية في اجتماعها الأول على النحو التالي:-

1- تكليف عامر حسين بتقديم مقترحات الرابطة الخاصة بشكل الدوري بالموسم الجديد ومناقشتها مع الأندية.

2- إنشاء مقر دائم للرابطة.

3- السبت المقبل سيكون أول اجتماع في مقر الرابطة.

4- قرعة الدوري بشكل جديد وتجرى قبل 5 أكتوبر المقبل.

5- تنظيم كأس جديدة خاصة بالرابطة.

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