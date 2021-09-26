المقاولون العرب يعلن ضم ٧ لاعبين جدد وفتحي يعد بالمنافسة

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أعلن نادي المقاولون العرب عن صفقاته للموسم الجديد حيث أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة أن الفريق أنهى إجراءات ضم 7 لاعبين حتى الآن.



وقال المشرف العام على الكرة إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، وعمر بسام لاعب انبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم.



وكان النادي ضم ممادو نياس من الإنتاج الحربى لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر وبدأ فترة الإعداد مع الفريق.



وأجرى اللاعبين الجدد الكشف الطبي وانتظموا في تدريبات الفريق في إطار الاستعداد للموسم الجديد وتم توقيع العقود بحضور والمشرف العام على الكرة وعماد النحاس المدير الفني.

وأوضح فتحي أن النادي بصدد إبرام صفقة جديدة يختتم بها موسم الانتقالات الصيفية مشيرا إلى أن العناصر الجديدة إضافة قوية للفريق في ظل السعي لتقديم موسم مميز والمنافسة علي المربع الذهبي