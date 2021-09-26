أزمة في المصري بسبب الصفقات الجديدة

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اشتعلت أزمة داخل أروقة نادي المصري البورسعيدي، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب طلب التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق، تعاقد النادي مع 3 صفقات جديدة، وهو الأمر الذي نفاه المدرب التونسي، مشددا على أنه لم يدلِ بأى تصريحات إعلامية على الإطلاق.

وكشف مصدر أن المدير الفني للفريق البورسعيدي لا يزال في مرحلة استكشاف للاعبين سواء الصفقات الجديدة أو اللاعبين القدامى للوقوف على احتياجات الفترة المقبلة.

وتعاقد المصري مع 8 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه، بضم ثلاثي الدفاع إسلام جمال وإسلام المزين وأحمد علاء، بجانب ثنائي الوسط إلياس الجلاصي وأسامة الجزار، وثلاثي الهجوم أحمد الشيخ، الجناح الأيمن، وعمرو مرعي والفلسطيني محمد بلح.