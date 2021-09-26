أخبار عاجلة

مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي -
ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ -
«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة -
ضعاف السمع يحصدون بطولة الجمهورية لكرة السلة -
هل حسم الأهلي صفقة ثنائي وادي دجلة؟ شوبير يوضح -
وزير الرياضة ومحافظ البحيرة يفتتحان ميدان رماية وملعب بنادي الصيد بوادي النطرون -
ارتفاع ضحايا الاشتباكات في أحد سجون الإكوادور إلى 118 واطلاق النار على الشرطة -
لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية" -
الجبير يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها -
عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

بعد أزمة أنانية نيمار.. ميسي وراء توتر العلاقة بين مبابي والساحر البرازيلي

Print
بعد أزمة أنانية نيمار.. ميسي وراء توتر العلاقة بين مبابي والساحر البرازيلي بعد أزمة أنانية نيمار.. ميسي وراء توتر العلاقة بين مبابي والساحر البرازيلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اشتعلت الأحداث في الساعات الماضية داخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ظل حالة التوتر التي تسود العلاقة بين نجومه الكبار الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت بداية الأزمات حينما رفض البرغوث ليونيل ميسي الاستبدال خلال مباراة الفريق أمام نظيره ليون وما تبعها من توتر بينه وبين المدير الفني للفريق ماوريسيو بوكيتينو.

وشهدت الساعات الماضية أزمة جديدة بطلها هذه المرة مبابي بعدما عبر لزميله إدريسا جاي خلال جلوسهما على مقاعد البدلاء في مباراة مونبيليه أمس عن استيائه من زميله نيمار لعدم تمرير الكرات الحاسمة له.

اقرأ أيضاً: فيديو يكشف عن توتر العلاقة بين مبابي ونيمار: «لا يمرر لي»

ومرر نيمار كرة سحرية إلى جوليان دراكسلر سجل منها الهدف الثاني لفريق باريس سان جيرمان، والتقطت الكاميرات مبابي على مقاعد البدلاء وهو يقول لزميله إدريسا جاي أن نيمار في الملعب أناني معه ولا يمرر له مثل هذه التمريرات المتقنة التي مررها إلى دراكسلر.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأحد أن البرغوث ليونيل ميسي وراء توتر العلاقة بين مبابي ونيمار في ظل العلاقة القوية التي تربط بين البرغوث الأرجنتيني والساحر البرازيلي.

وأضافت إذاعة مونت كارلو الفرنسية أنه منذ انتقال ميسي إلى حديقة الأمراء الفرنسية والعلاقة باتت سيئة بين نيمار ومبابي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إجازة يومين .. تفعيل الطوارئ في عُمان بسبب إعصار شاهين (فيديو)

إجازة يومين .. تفعيل الطوارئ في عُمان بسبب إعصار شاهين (فيديو)

بسبب الميراث.. شاب يخطف شقيقته ويحاول تصويرها في وضع مخل مع صديقه بالمنصورة (فيديو)

بسبب الميراث.. شاب يخطف شقيقته ويحاول تصويرها في وضع مخل مع صديقه بالمنصورة (فيديو)

السمري: اللائحة تمنع المدير التنفيذي والمالي والرياضي من انتخابات الزمالك .. فيديو

السمري: اللائحة تمنع المدير التنفيذي والمالي والرياضي من انتخابات الزمالك .. فيديو

سواريز يُسجل في فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة بالدوري الإسباني .. فيديو

سواريز يُسجل في فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة بالدوري الإسباني .. فيديو