بعد أزمة أنانية نيمار.. ميسي وراء توتر العلاقة بين مبابي والساحر البرازيلي

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اشتعلت الأحداث في الساعات الماضية داخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ظل حالة التوتر التي تسود العلاقة بين نجومه الكبار الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت بداية الأزمات حينما رفض البرغوث ليونيل ميسي الاستبدال خلال مباراة الفريق أمام نظيره ليون وما تبعها من توتر بينه وبين المدير الفني للفريق ماوريسيو بوكيتينو.

وشهدت الساعات الماضية أزمة جديدة بطلها هذه المرة مبابي بعدما عبر لزميله إدريسا جاي خلال جلوسهما على مقاعد البدلاء في مباراة مونبيليه أمس عن استيائه من زميله نيمار لعدم تمرير الكرات الحاسمة له.

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ومرر نيمار كرة سحرية إلى جوليان دراكسلر سجل منها الهدف الثاني لفريق باريس سان جيرمان، والتقطت الكاميرات مبابي على مقاعد البدلاء وهو يقول لزميله إدريسا جاي أن نيمار في الملعب أناني معه ولا يمرر له مثل هذه التمريرات المتقنة التي مررها إلى دراكسلر.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأحد أن البرغوث ليونيل ميسي وراء توتر العلاقة بين مبابي ونيمار في ظل العلاقة القوية التي تربط بين البرغوث الأرجنتيني والساحر البرازيلي.

وأضافت إذاعة مونت كارلو الفرنسية أنه منذ انتقال ميسي إلى حديقة الأمراء الفرنسية والعلاقة باتت سيئة بين نيمار ومبابي.