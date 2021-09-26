كاف يعلن حظر جميع ملاعب السودان من استضافة الأحداث القارية

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حظر جميع ملاعب السودان من استضافة المنافسات القارية للأندية والمنتخبات السودانية، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

وشمل الحظر المفروض من جانب "كاف"، ملعب شيكان بمدينة الأبيض، وذلك بسبب عدم صلاحية الملاعب السودانية لاستضافة المباريات، سواء على صعيد منافسات بطولتي الأندية أو التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ومن جانبه، أعلن نادي المريخ السوداني، عن تسلمه خطابًا من "كاف"، يطالبه فيه بتحديد ملعب مباراته المقبلة أمام زاناكو الزامبي، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، بتاريخ أقصاه الأول من شهر أكتوبر المقبل.