أخبار عاجلة

مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي -
ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ -
«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة -
ضعاف السمع يحصدون بطولة الجمهورية لكرة السلة -
هل حسم الأهلي صفقة ثنائي وادي دجلة؟ شوبير يوضح -
وزير الرياضة ومحافظ البحيرة يفتتحان ميدان رماية وملعب بنادي الصيد بوادي النطرون -
ارتفاع ضحايا الاشتباكات في أحد سجون الإكوادور إلى 118 واطلاق النار على الشرطة -
لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية" -
الجبير يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها -
عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

عمار حمدي حزين بعد خروجه من حسابات الأهلي أمام إنبي

Print
عمار حمدي حزين بعد خروجه من حسابات الأهلي أمام إنبي عمار حمدي حزين بعد خروجه من حسابات الأهلي أمام إنبي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى عمار حمدى، لاعب خط الوسط، استياءه الشديد بعد استبعاده من قائمة الفريق في مباراتى طلائع الجيش في بطولة السوبر وإنبى في مسابقة كأس .

وتحدث عمار حمدى مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر، في الساعات الماضية، بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفنى في المباراتين الماضيتين.

وطلب مدير الكرة من اللاعب الصبر وعدم افتعال أي أزمات في الفترة الحالية، مؤكدًا له أن فترة التوقف المقبلة ستكون فرصة جيدة لموسيمانى، لمشاهدة جميع اللاعبين وتقييمهم، وأن جميع اللاعبين سيحصلون على فرصة بالمشاركة في الموسم المقبل، خاصة في ظل مشاركة الفريق في أكثر من بطولة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر

عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر

ترقب بحذر .. تعرف على أسعار الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الاحد 3 أكتوبر 2021

ترقب بحذر .. تعرف على أسعار الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الاحد 3 أكتوبر 2021

شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «المصرية للطيران» من موسكو

شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «المصرية للطيران» من موسكو