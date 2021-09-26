عمار حمدي حزين بعد خروجه من حسابات الأهلي أمام إنبي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى عمار حمدى، لاعب خط الوسط، استياءه الشديد بعد استبعاده من قائمة الفريق في مباراتى طلائع الجيش في بطولة السوبر وإنبى في مسابقة كأس مصر.

وتحدث عمار حمدى مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر، في الساعات الماضية، بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفنى في المباراتين الماضيتين.

وطلب مدير الكرة من اللاعب الصبر وعدم افتعال أي أزمات في الفترة الحالية، مؤكدًا له أن فترة التوقف المقبلة ستكون فرصة جيدة لموسيمانى، لمشاهدة جميع اللاعبين وتقييمهم، وأن جميع اللاعبين سيحصلون على فرصة بالمشاركة في الموسم المقبل، خاصة في ظل مشاركة الفريق في أكثر من بطولة.