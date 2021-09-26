الخطيب يعقد جلسة خلال ساعات لحسم ملف المدرب العام

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف مصدر داخل القلعة الحمراء أن محمود الخطيب، رئيس النادي، سوف يعقد جلسة مع رضا شحاتة، المدير الفني لنادي الجونة، ومدربين آخرين، رفض الكشف عن اسميهما، خلال الساعات القليلة المقبلة، لاختيار أحدهم لتولي منصب المدرب العام في الجهاز الفني لـ«موسيماني».

وأضاف المصدر، لـ«المصري اليوم»، أن «الخطيب» استقر على تعيين مدرب عام، صاحب خبرات، ليكون مع سامي قمصان لتعويض رحيل الجنوب إفريقي، كيفين جونسون، الذي رحل بنهاية الموسم المنقضي.

وكان «جونسون»، المدرب العام للأهلي، قد رحل في نهاية الموسم لتولي تدريب أحد الفرق في جنوب إفريقيا.