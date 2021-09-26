أخبار عاجلة

مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي -
ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ -
«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة -
ضعاف السمع يحصدون بطولة الجمهورية لكرة السلة -
هل حسم الأهلي صفقة ثنائي وادي دجلة؟ شوبير يوضح -
وزير الرياضة ومحافظ البحيرة يفتتحان ميدان رماية وملعب بنادي الصيد بوادي النطرون -
ارتفاع ضحايا الاشتباكات في أحد سجون الإكوادور إلى 118 واطلاق النار على الشرطة -
لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية" -
الجبير يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها -
عمرك شفت لحظة فتح الهويس ???? بيستناها كل فلاح في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

الخطيب يعقد جلسة خلال ساعات لحسم ملف المدرب العام

Print
الخطيب يعقد جلسة خلال ساعات لحسم ملف المدرب العام الخطيب يعقد جلسة خلال ساعات لحسم ملف المدرب العام

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف مصدر داخل القلعة الحمراء أن محمود الخطيب، رئيس النادي، سوف يعقد جلسة مع رضا شحاتة، المدير الفني لنادي الجونة، ومدربين آخرين، رفض الكشف عن اسميهما، خلال الساعات القليلة المقبلة، لاختيار أحدهم لتولي منصب المدرب العام في الجهاز الفني لـ«موسيماني».

وأضاف المصدر، لـ«المصري اليوم»، أن «الخطيب» استقر على تعيين مدرب عام، صاحب خبرات، ليكون مع سامي قمصان لتعويض رحيل الجنوب إفريقي، كيفين جونسون، الذي رحل بنهاية الموسم المنقضي.

وكان «جونسون»، المدرب العام للأهلي، قد رحل في نهاية الموسم لتولي تدريب أحد الفرق في جنوب إفريقيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي

مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي

ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ

ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ

«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة

«صحة الغربية»: حملة «معا_نطمئن..سجل الآن» تجوب قري ومراكز المحافظة

ضعاف السمع يحصدون بطولة الجمهورية لكرة السلة

ضعاف السمع يحصدون بطولة الجمهورية لكرة السلة