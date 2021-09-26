ريال مدريد يستعيد توني كروس قبل موقعة دورى الأبطال

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اقترب الألماني توني كروس، من التواجد مع فريقه ريال مدريد، أمام فريق شيريف تيراسبول، فى دورى ابطال اوروبا.

وشارك تونى كروس في مران اليوم الأحد مع بدلاء ريال مدريد أمام فياريال، بهدف اللحاق بمواجهة شيريف تيراسبول، التى ستشهد اول مشاركة رسمية له مع الفريق هذا الموسم.

وقالت صحف الإسبانية إن كروس ظهر بصورة طيبة من الناحية البدنية خلال التدريبات التي قرر فيها المدرب كارلو أنشيلوتي إراحة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا امام فياريال، والعمل مع الاحتياطيين.

بينما غاب عن التدريبات المصابين داني كارفاخال، وفيرلان ميندي، ومارسيلو، وداني سيبايوس، وجاريث بيل، حيث لم يتعافوا بعد من إصاباتهم.

ويواصل الريال استعداداته لمواجهة شيريف بعد تحقيق الفوز الأوروبي الأول على حساب إنتر ميلان بملعب الأخير.