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إبراهيم سعيد يسخر من إشادة أحمد شوبير بـ إيهاب جلال

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إبراهيم سعيد يسخر من إشادة أحمد شوبير بـ إيهاب جلال إبراهيم سعيد يسخر من إشادة أحمد شوبير بـ إيهاب جلال

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أثنى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب السابق والإعلامي الحالي خلال برنامجه التليفزيوني «ملعب أون تايم» بالمدير الفني الجديد لفريق بيراميدز إيهاب جلال وأكد أنه من أفضل المدربين في مصر.

وخلال التحليل في البرنامج تحدث محمود فتح الله مدافع السابق وأحد أفراد كتيبة بيراميدز عن إيهاب جلال وقال: إيهاب جلال من أفضل المدربين في مصر خلال السنوات العشر الماضية.

وسخر إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على «تويتر» من الإشادة بإيهاب جلال، وكتب عبر حسابه الشخصي: كابتن شوبير لما بيحب يلمع حد بيخليه أحسن مدرب في كوكب الأرض.

وأضاف إبراهيم سعيد: فعلا يا كابتن هو أحسن مدرب في الكرة الأرضية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

وردا على تعليق محمود فتح الله قال إبراهيم سعيد: بعيد عن فتح الله لازم يقول كده الاختلاف مع كابتن شوبير إنه بقاله فترة بيقنعنا إنه أفضل مدرب في كوكب الأرض ولازم يحشر اسمه في أي حاجه مهتم اوي بيه.

المصرى اليوم

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