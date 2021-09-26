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وزير الرياضة يكرم المتميزين من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

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وزير الرياضة يكرم المتميزين من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي وزير الرياضة يكرم المتميزين من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

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كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد بالمركز الأوليمبي بالمعادي، مجموعة من اللاعبين واللاعبات أبطال من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الفائزين بالمراكز الأولي ببطولات الجمهورية المختلفة، واللاعبون المنضمون للمنتخبات الوطنية.

تضمن التكريم عرض تقرير مصور حول انجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة على مستوي جميع محافظات الجمهورية؛لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب “الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال”، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الإسكواش.

في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية يقدم كل الدعم للرياضة، وهو العامل المحفز الأكبر للجميع لتحقيق التطور والتقدم والعديد من الانجازات للرياضة المصرية.

أوضح الوزير أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد نواة للمنتخبات، ونولي المشروع اهتماماً كبيراً لخدمة الوطن، متطرقاً إلى معايير انتقاء الموهوبين في مختلف المحافظات وفق خطة عمل محددة، وضمهم للمشروع تمهيداً لإعدادهم وتأهيلهم لمختلف البطولات في مراحل المشروع المتمثلة في مرحلتي «الناشئين، الواعدين» وصولاً لمرحلة البطل وتقديمهم للأندية الرياضية، والمنتخبات الوطنية.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى أن رسالتنا في المشروع هي رسالة تربوية قومية فنية رياضية، ونخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل على تنمية موارد المشروع، مشيراً إلى دور اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلى الأهداف المرجوة.

كشف وزير الرياضة: نسعى إلى بناء جيل جديد من اللاعبين واللاعبات الواعدين كنتاج مثمر من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بجانب إعداد المدربين الفنيين وفق رؤي المشروع، لافتاً إلى توعية اللاعبين المشاركين بالمشروع بالتغذية السليمة، وقيم الولاء والانتماء للوطن، وخضوع المشاركين للقياسات العلمية التي يعقبها تقييم الأداء.

من جانبه، أعرب الدكتور كمال درويش- رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة- عن سعادته بتواجد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، ويعد إنجازاً كبيراً في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتقديمهم للمنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أن نتائج المشروع في انتقاء المواهب الواعدة أثبتت نجاحها، وفي انتظار نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة بتضافر جميع الجهود.

حضر التكريم الدكتور كمال درويش، والدكتور وجيه حمدي المدير الفني للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وعدد من قيادات الوزارة منهم مجدي رشدي رئيس الإدارة المركزية للخدمات المساعدة، وإيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمد الكردي مساعد الوزير، والدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبة الرياضية بالإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة، عبدالأول محمد معاون الوزير.

المصرى اليوم

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