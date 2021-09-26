«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل)

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قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين إن النقابة العامه للفلاحين بصدد طرح مبادرة إقامة صوب زراعية لصغار الفلاحين علي أراضيهم.

لافتا أن المبادرة تستهدف زيادة دخل الفلاحين وزيادة انتاج الرقعة الزراعية المصرية بدون الحاجة لزيادة المستلزمات الزراعية من" مياه وأسمدة ومبيدات..."، مع خلق فرص عمل جديده للشباب وتحسين جودة المنتجات الزراعية .

وأضاف أبو صدام ان المبادرة سيقوم بها كبار المستثمرين الزراعيين المهتمين بالشأن الزراعي مساهمة منهم في النهوض بالقطاع الزراعي ، ومساندة الدولة المصرية للوصول للتنمية والازدهار خلال أقصر وقت ممكن وبأقل التكاليف وبالمعطيات الموجودة وبجودة عالية .

وأشار نقيب الفلاحين أن المبادرة نشأت من رحم أزمة تفتت الحيازات الزراعيه حيث أن 80% من الحيازات أقل من فدان وفي ظل ندرة المياه وصعوبة عمليات التسويق وانتشار البطالة وزيادة تكاليف الزراعة وضعف الحاله المادية للفلاحين والحاجه الملحه لزيادة الانتاج الزراعي في ظل الزيادة السكانيه الرهيبة .

ولفت أبو صدام أن هذه المبادرة تأتي تلبية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التفكير خارج الصندوق والسعي بكل جديه لتحديث وتطوير القطاع الزراعي ، وفي نفس اطار توجه الدوله للحد من استهلاك المياه وزيادة الإنتاج وتشغيل الشباب ، حيث تقلل الزراعة في الصوب استهلاك المياه وتزيد الإنتاجية 5اضعاف انتاجية الزراعة في الاراضي المكشوفة وتحد من استهلاك المبيدات والأسمدة وتشغل ايدي عاملة وتطرح انتاج أعلي جودة.

واوضح أبو صدام أن القائمين علي المبادرة سوف يتعاقدون مع المزارع بإنشاء الصوبة وتسويق الانتاج بحيث لا يدفع صاحب الارض أى مبالغ وتخصم تكلفة الصوبة من ربح المحصول علي5سنوات بدون فائدة ، مؤكدا أن المبادرة في حال نجاحها سوف تضاعف إنتاجية الرقعة الزراعية ل5 اضعاف الانتاج الحالي مع توفير كميات كبيره من كافة المستلزمات الزراعية .

فعلي سبيل المثال سوف تنتج المساحات المنزرعه بالطماطم والتي تقدر ب500 ألف فدان سنويا انتاج يعادل انتاج 2.5 مليون فدان علي الأقل ، بالإضافه إلي توفير مياه بنحو30% من المياه التي تسقي بها نفس المساحه بطرق الري التقليدية لان الصوب سوف تروي بالتنقيط ، كما توفر أسمده ومبيدات ووقود وتساهم في وفرة المعروض مما يخفض الاسعار وتزيد من فرص التصدير لجودة المنتج ، كما توفر الطماطم طوال العام لأن الزراعه داخل الصوب لا تتقيد بالمناخ بأسعار اقل من المعتاد للمستهلك حيث يتوفر المنتج بكميات كافية وبربح أكثر للمزارع بالنظر لزيادة كمية الانتاج . وتابع نقيب الفلاحين :"سوف يدفع المزارع التكاليف علي اقساط من الأرباح وتصبح الصوبه ملكه بكامل معداتها وشبكة الري الخاصه بها بعد سداد الأقساط وطبقا للعقد المبرم".

واكد أبو صدام أن المبادرة سوف تساعد الحكومة علي تحويل الري من الغمر للطرق الحديثة وتقضي علي أزمات عدم استقرار الاسعار وصعوبة عمليات التسويق ، وتخلق فرص عمل جديده وتكون نواة للتوسع الراسي لكل المحاصيل بدون استصلاح اراضي جديده او الحاجه لكميات مياه إضافية او زيادة الاسمده كما تحل مشكلة تفتت الحيازات وغياب الدورة الزراعية .