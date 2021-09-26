«زي النهارده».. وفاة الدكتور عبدالصبور شاهين 26 سبتمبر 2010

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في ١٨ مارس ١٩٢٩، ولأب تخرج في الأزهر الشريف، وُلد الدكتور عبدالصبور شاهين، ووالدته من قرية الخيارية بالمنصورة التي خرج منها الوالد إلى الأزهر،وتنتمى والدته لأسرة عريقة،فأمها ابنة شقيقة الشاعر الكبير إسماعيل باشا صبرى،ويعد عبدالصبورشاهين من أشهرالدعاة الإسلاميين في مصر والعالم الإسلامى، وكان خطيبًا لمسجد عمرو بن العاص، وقد عمل شاهين أستاذًا بقسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد، وله نحو ٦٥ كتابًا، وأكبرها «مفصل آيات القرآن» في عشرة مجلدات، ويظل مؤلفه «أبى آدم» هو الأشهر،وأثار ضجة كبيرة ودويًا كبيرًا،وكان من أبرزالمعارك الفكرية الكبيرةالتى خاضها مع معارضى ما جاء في الكتاب، الذي يفرق فيه بين آدم النبى والرجل الذي دب على الأرض أول مرة، وصدرت كتب عديدة لمناقشة هذه الفكرة أيضًا، ومن المفارقات في سيرة عبدالصبور شاهين أنه كان سببا مباشرا في أزمة الدكتور نصر حامد أبوزيد، بجامعة القاهرة، والتى انتهت باتهام أبوزيد بالردة، وإجباره على ترك البلاد، وإذا بالأيام تدور دورتها أو بمنطق «كما تدين تدان»، حيث واجه شاهين نفس الأزمة كضحية، حيث اعتبر عموم الأزهريين والسلفيين أن كتاب شاهين ينال من الثوابت الدينية والقرآنية ومما يُذكر أن شاهين كان أول من اشترك مع زوجته في التأليف،إذ كتبا معًا موسوعة«أمهات المؤمنين»و«صحابيات حول الرسول» ويُنسب له تعريبه لمصطلح حاسوب كمرادف عربى لكلمة كمبيوتر، والذى أُقر من قبل مجمع اللغة العربية، ومن مؤلفاته الأخرى «دستور الأخلاق في القرآن». وتوفى «زى النهارده» في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٠.