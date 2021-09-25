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«الأطباء»: وفاة فتاة بـ«حقنة خطأ» على يد طبيب بيطري بالغربية ترقى لدرجة «الجريمة»

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«الأطباء»: وفاة فتاة بـ«حقنة خطأ» على يد طبيب بيطري بالغربية ترقى لدرجة «الجريمة» «الأطباء»: وفاة فتاة بـ«حقنة خطأ» على يد طبيب بيطري بالغربية ترقى لدرجة «الجريمة»

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علق إبراهيم الزيات، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، على واقعة وفاة طفلة بالغربية بعد إعطاء طبيب بيطري حقنة في إحدى الصيدليات أدت إلى وفاتها.

وقال الزيات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «ما حدث خطأ مهني ويرقى إلى درجة الجريمة».

وتابع: «ليس من حق الطبيب البيطري تشخيص الأمراض في الصيدلية»، مؤكدا أن استخدام الحقن له أصول ويتم منحها للمريض تحت إشراف طبي.

وأشار إلى أن نوع الحقنة التي تسببت في وفاة الطفلة ليس معروفا حتى الآن، موضحا أنه ليس كل الأطباء مسموح لهم بإعطاء التشخيص للمريض، كما سيتم إحالة الواقعة للنيابة للتحقيق في المتسبب في وفاة الطفلة.

المصرى اليوم

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