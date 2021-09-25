الأعلى للجامعات يوافق على لائحة مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بسياحة مطروح

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أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر ٢٠٢١، موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اللائحة الداخلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية السياحة والفنادق في تخصصات إدارة الفنادق، الدراسات السياحية، الإرشاد السياحي، إدارة التراث الثقافي.

وأشار رئيس جامعة مطروح، إلى جودة البرامج الدراسية بكلية السياحة والفنادق، بالإضافة لتميزها من حيث المناهج والتدريب العملي لطلابها، بما يحقق تنافسية عالية في سوق العمل، وإعداد خريج مؤهل مهنيًا، فنيًا، إداريًا، وقادراً على العمل في مختلف المؤسسات الخاصة بقطاعي السياحة والفندقة، بالإضافة للمساهمة في خدمة إقليم مطروح ككل، نظرًا لما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية متميزة.

من جانبها توجهت الدكتوره لمياء مصطفى القائم بأعمال عميد كلية السياحة والفنادق، بخالص الشكر إلى الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، لسعي سيادته الدؤوب، والدعم اللامتناهي للكلية، مضيفةً أن سيادته يحمل دومًا شعلة النجاح والتطور لرفعة الجامعة على كافة المستويات.