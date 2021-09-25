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محمد فضل: أرفض رحيل موسيماني.. والأهلي يحتاج مدربًا عامًا

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محمد فضل: أرفض رحيل موسيماني.. والأهلي يحتاج مدربًا عامًا محمد فضل: أرفض رحيل موسيماني.. والأهلي يحتاج مدربًا عامًا

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أكد محمد فضل، نجم الأهلي الأسبق، أنه مع استمرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، على رأس القيادة الفنية للفريق في الفترة الجارية.

وقال محمد فضل، في تصريحات تلفزيونية: «أرفض فكرة الإطاحة بالمدرب الجنوب أفريقي في الوقت الحالي، يجب استمرار موسيماني، على رأس القيادة الفني للأهلي مع التعاقد مع مدرب عام مميز يكون صاحب خبرات».

وأضاف: «يجب على الأهلي من الآن أن يجهز، بديل لموسيماني، تحسبًا لرحيل المدرب في أي وقت، خاصة في ظل تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة».

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز على إنبي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس .

المصرى اليوم

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