«بالإشارة هتعرف تاريخ الأجداد».. رحلة لـ«30 أسرة من ذوي الهمم»

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تحت عنوان «بالإشارة هتعرف تاريخ الأجداد»، نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى بوزارة السياحة والآثار، أولى جولات برنامج «الآباء من ذوي الهمم» لـ30 أسرة من الصم وضعاف السمع.

جاءت الجولة في إطار الدور التوعوى والمجتمعى الذي تقوم به الوزارة لتعريف ذوى الهمم بتراثهم الحضارى والمواقع السياحية والأثرية المختلفة في مصر.

وأوضحت رشا كمال، مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تنمية الوعى السياحى والأثرى والتعرف بالتراث وتعزيز الانتماء كخطوة في طريق التنمية المستدامة.

وتضمنت الجولة زيارة للآثار الموجودة بشارع المعز ومجموعة قلاوون والظاهر برقوق وحمام اينال وبيت السحيمى وسبيل السلحدار.

وفي نهاية الجولة، تم تنظيم ندوة تثقيفية بقبة الغورى عن «قبول الآخر»، وذلك على هامش الاحتفال باليوم الدولى للسلام والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة ليكون يوم 21 سبتمبر من كل عام.

في سياق متصل، اختتمت إدارة الوعى الاثرى بقطاع الآثار المصرية بدمياط برنامجها للنشاط الصيفي والذي تنظمه خلال الاجازة الصيفية لطلاب المدارس، تنظيم حفل تتويج ملكى للأطفال المشاركين بالبرنامج على ضفاف النيل بمدينة عزبة البرج وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

وأشار رضا صالح، مدير المنطقة، إلى أن البرنامج الصيفي تم تنظيمة بالتنسيق بين قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار وإدارة الوعي الأثري بدمياط، حيث تضمن مجموعة من ورش العمل والندوات الثقافية للأطفال بعدد من مكتبات مصر العامة بدمياط ومنها ورش عمل عن مركب الملك خوفو، والرسم والتلوين، والأهرامات المصرية، والحلى والزينة عند المصريين القدماء وغيرها.

كما تضمن البرنامج أيضا ندوة توعوية عن دور المرأة في المجتمع المصرى القديم.

وأوضحت داليا جودة، مسؤول الوعى الأثري بدمياط، أن حفل الختام كان بمن بطولة رواد المكتبة من الأطفال الذين ساعدوا في تجهيزات الحفل بكل حب وشغف للحضارة المصرية وأداء اكثر من رائع للوصول بالحفل النهائى بهذا المستوي الذي نال استحسان جميع الحضور.