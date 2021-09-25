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اتحاد رياضات المغامرة يحتفي بأول دفعة من السيدات بعد اجتيازهن دورة القفز المظلي

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اتحاد رياضات المغامرة يحتفي بأول دفعة من السيدات بعد اجتيازهن دورة القفز المظلي

بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ91 (هي لنا دار) احتفى الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة بتخريج أول دفعة من السيدات اللاتي اجتزن دورة القفز المظلي الحر، وذلك خلال المعسكر الثالث للاتحاد السعودي لرياضات المغامرة الذي نُظّم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 17 إلى 25 سبتمبر، بمشاركة بلاك هوك الحرس الوطني.

وتم منح ثلاث سيدات، شاركن في القفز المظلي الحر، رخصة منظمة الباراشوت الأمريكية، التي تعد أعلى رخصة في هذا المجال، وأكثرها اعتمادًا. والسيدات هن: آلاء ظافر، مرام العيد ورزان الغفيلي.

الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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