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تعادُل مثير بين ليفربول وبرينتفورد.. ومانشستر يونايتد يتلقى خسارته الأولى

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المصري محمد صلاح أسرع لاعب في "الريدز" يصل لـ 100 هدف

تعادُل مثير بين ليفربول وبرينتفورد.. ومانشستر يونايتد يتلقى خسارته الأولى

أفلت ليفربول من كمين مضيفه برينتفورد بتعادل ثمين 3 - 3 اليوم السبت في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانفرد بصدارة جدول المسابقة.

وكان برينتفورد هو البادئ بالتسجيل عن طريق إيثان بينوك في الدقيقة الـ27، ولكن ليفربول رد بهدفين أحرزهما ديوغو جوتا ومحمد صلاح في الدقيقتين الـ31 والـ54. وانتزع فيتالي جانيلت التعادل لبرينتفورد في الدقيقة الـ63، ولكن كورتيس جونز تقدم مجددًا لليفربول في الدقيقة الـ67 قبل أن يخطف البديل يوان ويسا هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ82.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدفًا تاريخيًّا، هو هدفه المئوي بقميص "الريدز".

وانفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي رافعًا رصيده إلى 14 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون، فيما رفع برينتفورد رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع.

وفاجأ أستون فيلا مضيفه مانشستر يونايتد بالتغلب عليه بهدف دون مقابل. سجل هدف المباراة الوحيد نجم أستون فيلا كورتني هاوس قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي من اللقاء.

وأضاع هداف اليونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز، فرصة ذهبية لتجنب فريقه الخسارة عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

الدوري الإنجليزي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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