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111 متطوعًا ومتطوعة من "صحة الطائف" يدعمون الإجراءات الاحترازية في اليوم الوطني

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ساهموا في إنجاح الفعاليات التي أُقيمت في مواقع متنوعة عبر نشر الوعي الصحي

111 متطوعًا ومتطوعة من

شارك 111 متطوعًا ومتطوعة في تنظيم الفعاليات الخاصة باليوم الوطني في تسعة مواقع رئيسة بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية، والمساهمة في التنظيم.

وأشار مدير إدارة التطوع بصحة الطائف عبدالرحيم بن حمد المالكي في تصريح لـ"سبق" إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة بالتعاون مع إدارة التوعية الصحية بصحة الطائف، وتم فتح بعض الفرص التطوعية لاستقطاب الراغبين في التطوع، لافتًا إلى أنه تم التركيز على أصحاب الخبرات لإثراء المناسبة، والمشاركة الفاعلة في يومنا الوطني.

وقال "المالكي": إن المتطوعين ساهموا في إنجاح مختلف الفعاليات التي أُقيمت في مواقع عامة متنوعة عبر نشر الوعي الصحي، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.. معربًا عن شكره وتقديره لجميع مَن شارك في هذه المهمة الوطنية، سواء من المتطوعين أو العاملين في إدارة التطوع والمرافق الصحية المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المسجَّلين في منصة التطوع الصحي بالطائف تتجاوز 6000 متطوع، وساهم الكثير منهم في احتواء جائحة "كورنا" بمشاركتهم الميدانية الفاعلة التي كان لها أغلب الأثر في الحد من التزاحم، ونشر الوعي الصحي، ودعم مراكز اللقاحات، ومراكز (تطمن وتأكد)، وأقسام عدة بالمستشفيات.

111 متطوعًا ومتطوعة من

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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