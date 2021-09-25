أخبار عاجلة

لمحاسبة المقصرين.. لجان للتفتيش والرقابة على مراكز الشباب في القليوبية -
وزيرا التنمية المحلية والسياحة يصلان الأقصر لمتابعة تنفيذ مشروعات إحياء «طريق الكباش» -
٢٩ جهة مهتمة بالإبداع والفنون الحرفية تشارك في معرض «تراثنا» -
رئيس مدينة دسوق يتابع حل مشاكل الصرف الصحي -
مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا -
استقرار عند الارتفاع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 -
"شاهين" في يومه الثاني.. هل يؤثر الإعصار على المملكة؟ خبيران يوضحان -
تنبيه هام لكل طالب جامعى قبل بدء العام الدراسى..الحصول على اللقاح شرط دخولك حرم الجامعة -
صفية العمري تهاجم نجمات الريد كاربت: «اللي لابسة فستان حلو.. تاريخها إيه» -
مياه القليوبية تشدد على تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تركي آل الشيخ" يعلن إطلاق "موسم الرياض" في 20 أكتوبر المقبل

Print
"تركي آل الشيخ" يعلن إطلاق "موسم الرياض" في 20 أكتوبر المقبل "تركي آل الشيخ" يعلن إطلاق "موسم الرياض" في 20 أكتوبر المقبل
يضم 14 منطقة.. و7500 فعالية ترفيهية

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، إطلاق موسم الرياض 2021، يوم 20 أكتوبر المقبل، تحت شعار #تخيل_أكثر، حيث تُقام فعاليات الموسم على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة، مشيرًا إلى إقامة مؤتمر صحفي يوم 4 أكتوبر المقبل للإعلان عن تفاصيل الموسم، والكشف عن مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.

وقال "آل الشيخ" إن هذا الموسم الذي تنظمه أيادٍ سعودية سيبهر العالم، مشيرًا إلى أنه يشتمل على 7500 فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، وست حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، وإقامة 350 عرضًا مسرحيًا، و18 مسرحية عربية، وست مسرحيات عالمية، بالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة.

ومن المنتظر أن يقدم "موسم الرياض" مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف وطنية متعددة، مثل رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

ويسعى "موسم الرياض" لأن تكون عاصمة المملكة العربية وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.

ولمزيدٍ من المعلومات نأمل التواصل مع المركز الإعلامي للموسم عبر البريد الإلكتروني: media@riyadhseason.saالهيئة العامة للترفيه هيئة الترفيه موسم الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تمنع دخول المنشآت وركوب الطائرات لمن لم يتلقى جرعتي لقاح كورونا

السعودية تمنع دخول المنشآت وركوب الطائرات لمن لم يتلقى جرعتي لقاح كورونا

السعودية تشارك العالم كنوزها التاريخية وعجائبها الطبيعية في "إكسبو 2020"

السعودية تشارك العالم كنوزها التاريخية وعجائبها الطبيعية في "إكسبو 2020"

السعودية تشارك العالم كنوزها التاريخية وعجائبها الطبيعية في "إكسبو 2020"

السعودية تشارك العالم كنوزها التاريخية وعجائبها الطبيعية في "إكسبو 2020"

السعودية تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 + الصين بجنيف

السعودية تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 + الصين بجنيف