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حالة الطقس غدًا.. ودرجات الحرارة المتوقعة حتى أول أكتوبر 2021

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حالة الطقس غدًا.. ودرجات الحرارة المتوقعة حتى أول أكتوبر 2021 حالة الطقس غدًا.. ودرجات الحرارة المتوقعة حتى أول أكتوبر 2021

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ترتفع درجات الحرارة غدًا الأحد على أغلب الأنحاء بمقدار طفيف، ويكون الطقس غدًا في قريبًا من حالة الطقس اليوم، وتتكون الشبورة في الصباح.

تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

تنشط الرياح على جنوب سيناء والقاهرة الكبري خلال الغد على فترات متقطعة.

يكون البحر المتوسط معتدلاً، والرياح شمالية شرقية، ويصل ارتفاع الموج إلى 2.25 مترًا.

تترواح حالة البحر الأحمر بين المضطربة والمعتدلة، ويصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

يكون طقس الأحد حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدلاً على السواحل الشمالية.

ويميل الطقس للحرارة على القاهرة الكبرى وفى شمال الصعيد والوجه البحري.

ويكون طقس الغد ليلاً لطيفا على القاهرة وشمال البلاد، معتدلاً على باقي أنحاء مصر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدًا بمقدار طفيف في القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد واستقرارها على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

حالة الطقس في القاهرة غدًا

يكون الطقس في القاهرة غدًا حارًا، وتتكون الشبورة المائية في الصباح على الطرق المؤدية إليها، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبري.

وتكون درجة الحرارة العظمي في القاهرة 31، والصغري 21، أما درجة الحرارة المحسوسة فتكون 21 درجة.

حالة الطقس في الإسكندرية غدًا

يكون الطقس في الإسكندرية معتدلاً نهارًا لطيف ليلاً، وتتكون الشبورة على الطرق المؤدية إلى الإسكندرية.

وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية 28ْ للعظمي، و22ْ للصغري، ودرجة الحرارة المحسوسة 30ْ.

ويمكنك أن تعرف الطقس في موقعك وكذلك درجات الحرارة في باقي المدن المتوقعة غدًا الأحد كما في الجدول التالي:

حالة الطقس غدًا.. ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

حالة الطقس خلال الأيام القادمة حتى بداية أكتوبر 2021

تكون أحوال الطقس خلال الأيام القادمة في مصر وحتى أول أكتوبر شبيهة بحالة الطقس غد الأحد.

وتظل الشبورة المائية في الصباح والرياح أبرز الظواهر الجوية خلال 6 أيام.

وتستطيع معرفة توقعات درجات الحرارة على مختلف مناطق مصر وفق الجدول التالي المعلن من الأرصاد الجوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى أول أكتوبر 2021

المصرى اليوم

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