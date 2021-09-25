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وزير الخارجية لـ«جوتيريش»: يجب التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن «سد النهضة»

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وزير الخارجية لـ«جوتيريش»: يجب التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن «سد النهضة» وزير الخارجية لـ«جوتيريش»: يجب التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن «سد النهضة»

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، السبت، وذلك في ختام زيارته الحالية إلى نيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث باسم وزارة الخارجية، إن شكري استهلَّ اللقاء بتقديم التهنئة للأمين العام على نجاح افتتاح الدورة 76 للجمعية العامة، على الرغم من الظروف المرتبطة بجائحة كورونا، وما شهدته أعمال الجمعية العامة من فعاليات ومداولات انصبت على الدفع قُدمًا بآليات العمل الدولي متعدد الأطراف وتعزيز بُنية السلم والأمن الدولييَّن.

وأعرب شكري عن تقدير ودعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام وتحقيق الأهداف الإنمائية.

كما جدَّد شكري خلال اللقاء موقف مصر إزاء ملف سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول تشغيل وملء السد، على نحو يُراعي مصالح كل الأطراف، ووفق ما شجع عليه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري، فضلًا عن تطلُع مصر لاستمرار دعم الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى تحقيق ذلك.

واستعرض شكري مع الأمين العام للأمم المتحدة الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في إطار تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، فضلًا عن انخراط مصر بفاعلية في مجالات تعزيز حقوق الإنسان، خاصةً مع إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى استعراض مجمل الملفات والقضايا الإقليمية بالمنطقة، حيث شهد الاجتماع تبادلاً للآراء في هذا الشأن، مع الاتفاق على أهمية مواصلة العمل نحو الدفع قدماً بكل ما من شأنه حلحلة الأزمات بغية تحقيق الاستقرار المنشود.

المصرى اليوم

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