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محافظ كفر الشيخ يناقش مشاكل المواطنين مع أعضاء مجلس النواب

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محافظ كفر الشيخ يناقش مشاكل المواطنين مع أعضاء مجلس النواب محافظ كفر الشيخ يناقش مشاكل المواطنين مع أعضاء مجلس النواب

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ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، السبت، عددا من الملفات والموضوعات، ومشاكل الدوائر، مع أعضاء مجلس النواب، ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها.

جاء ذلك عقب جولة تفقدية لمحافظ كفر الشيخ رافقه خلالها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأشاد خلالها الأعضاء بما تم إنجازه خلال3 شهور فقط من بدء العمل في الموقعين غرب كفر الشيخ والمجاور لجامعة كفر الشيخ، كما استمعوا للمهندسين والمسؤولين عن الموقع الثالث المقابل لمستشفى جامعة كفر الشيخ، وميدان الملك عبدالله، والذي سيقام به عمارات الاسكان والأبراج الأيقونية.

المصرى اليوم

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