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فرقة كفر الدوار للموسيقي العربية بليالي ثقافة مطروح

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فرقة كفر الدوار للموسيقي العربية بليالي ثقافة مطروح فرقة كفر الدوار للموسيقي العربية بليالي ثقافة مطروح

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برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لتحقيق التبادل الفني والثقافي بين مختلف المحافظات، استمرت فاعليات صيف مطروح التي تقدمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان احمد الشافعي، بفرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، وتتضمن مجموعة من العروض الفنية اليومية على مسرح النادي الاجتماعي بمطروح.

تضمنت فاعليات الليلة الرابعة والعشرون عرض لفرقة كفر الدوار للموسيقي العربية بقيادة الفنان المايسترو محمد عبدالله، والتي قدمت مجموعة متميزة من اغاني الزمن الجميل ومنها «يا حبيبتي يا ، طاير ياهوا، أما براوة، تملي في قلبي يا حبيبي، مستغناش عنك بالدنيا، على رمش عيونها، جانا الهوا، مستنياك، مغرم صبابا، يا حلو صبح».

المصرى اليوم

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