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وزير الشباب يستمع لمقترحات طلاب الجامعات المتدربين بـ«the club plus» بالعاصمة الإدارية

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وزير الشباب يستمع لمقترحات طلاب الجامعات المتدربين بـ«the club plus» بالعاصمة الإدارية وزير الشباب يستمع لمقترحات طلاب الجامعات المتدربين بـ«the club plus» بالعاصمة الإدارية

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التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجموعة من طلاب الجامعات المتدربين بـ«the club plus» بالعاصمة الادارية الجديدة، للاستماع لمقترحاتهم في ختام الدورة التدريبية المعده لهم، في إطار استراتيجية الوزارة والتي ترتكز على الاهتمام بالشباب والاستفادة من الكوادر الشبابية المؤهلة والمدربة وإشراكهم في تطوير العمل داخل الوزارة.

واستعرض طلاب الجامعات خلال اللقاء مقترحاتهم من خلال عرض تقديمي لعرض رؤيتهم لتطوير النادي بما يتماشى مع كبرى الأندية، وخطة التسويق والخطة الإعلامية والترويجية الخاصة بالنادي.

المصرى اليوم

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