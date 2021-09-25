أخبار عاجلة

لمحاسبة المقصرين.. لجان للتفتيش والرقابة على مراكز الشباب في القليوبية -
وزيرا التنمية المحلية والسياحة يصلان الأقصر لمتابعة تنفيذ مشروعات إحياء «طريق الكباش» -
٢٩ جهة مهتمة بالإبداع والفنون الحرفية تشارك في معرض «تراثنا» -
رئيس مدينة دسوق يتابع حل مشاكل الصرف الصحي -
مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا -
استقرار عند الارتفاع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 -
"شاهين" في يومه الثاني.. هل يؤثر الإعصار على المملكة؟ خبيران يوضحان -
تنبيه هام لكل طالب جامعى قبل بدء العام الدراسى..الحصول على اللقاح شرط دخولك حرم الجامعة -
صفية العمري تهاجم نجمات الريد كاربت: «اللي لابسة فستان حلو.. تاريخها إيه» -
مياه القليوبية تشدد على تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الشباب: المسؤولية المجتمعية عنصر أساسي لتعزيز الانتماء للوطن

Print
وزير الشباب: المسؤولية المجتمعية عنصر أساسي لتعزيز الانتماء للوطن وزير الشباب: المسؤولية المجتمعية عنصر أساسي لتعزيز الانتماء للوطن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات مؤتمر «المسؤولية المجتمعية للشباب YSR» في دورته الثانية، والذي يقام تحت رعاية وزارات «الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهجرة، التخطيط»، بحضور لفيف من قيادات المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة بمبادرات الشباب لخدمة ودعم المشروعات.والذي عقد اليوم، بمنطقة الصوت والضوء بسفح الأهرامات.

وخلال كلمته، أعلن وزير الشباب عن إنشاء الاتحاد النوعي للمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن كل أنشطة الوزارة تعتمد على الخدمة المجتمعية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعي إلى تكوين شراكات وتعاون مع الشركات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية والتي تحمل العديد من الأفكار والمفاهيم والمبادرات التي تساعد في تمكين وتطوير مجتمعنا، مطالبا الشباب بضرورة تطوير قدراتهم وهو ما تقوم به وزارة الشباب بشكل مكثف، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح بتمكين الشباب في كل المجالات وتوفير منافذ مختلفة لعرض طاقاتهم ومبادراتهم كقوة بناءة وقيادة ملهمة.

وأوضح «صبحي» أن المسؤولية المجتمعية تعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز الانتماء للوطن، في ظل الجمهورية الجديدة وسعيها المستمر لدعم الابتكارات الشبابية، حيث عملت المبادرات الرئاسية المتتالية التي أطلقها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية على تحسين جودة الحياة وبناء الإنسان في إحداث تغييرات كبيرة على الأرض، والسعي لتأهيل واستثمار الشباب بهدف خلق كوادر من النشء والشباب على قدر عالٍ من المسؤولية.

يشارك في المؤتمر أكثر من 30 متحدثا من دول الخليج العربي، ومصر، ومتحدثين دوليين من صفوة رجال الأعمال البارزين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.. «العدل» تحتفل بيوم القضاء اليوم

بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.. «العدل» تحتفل بيوم القضاء اليوم

السيسي يشيد بأعمال توسعة الطريق الدائري (فيديو)

السيسي يشيد بأعمال توسعة الطريق الدائري (فيديو)

سفير الصومال : نشكر الرئيس السيسي لدعمه المتواصل لبلادنا

سفير الصومال : نشكر الرئيس السيسي لدعمه المتواصل لبلادنا

«شعراوي» يهنئ «السيسي ومدبولي» بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

«شعراوي» يهنئ «السيسي ومدبولي» بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر