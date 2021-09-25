وزير الشباب: المسؤولية المجتمعية عنصر أساسي لتعزيز الانتماء للوطن

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شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات مؤتمر «المسؤولية المجتمعية للشباب YSR» في دورته الثانية، والذي يقام تحت رعاية وزارات «الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهجرة، التخطيط»، بحضور لفيف من قيادات المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة بمبادرات الشباب لخدمة ودعم المشروعات.والذي عقد اليوم، بمنطقة الصوت والضوء بسفح الأهرامات.

وخلال كلمته، أعلن وزير الشباب عن إنشاء الاتحاد النوعي للمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن كل أنشطة الوزارة تعتمد على الخدمة المجتمعية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعي إلى تكوين شراكات وتعاون مع الشركات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية والتي تحمل العديد من الأفكار والمفاهيم والمبادرات التي تساعد في تمكين وتطوير مجتمعنا، مطالبا الشباب بضرورة تطوير قدراتهم وهو ما تقوم به وزارة الشباب بشكل مكثف، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين الشباب في كل المجالات وتوفير منافذ مختلفة لعرض طاقاتهم ومبادراتهم كقوة بناءة وقيادة ملهمة.

وأوضح «صبحي» أن المسؤولية المجتمعية تعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز الانتماء للوطن، في ظل الجمهورية الجديدة وسعيها المستمر لدعم الابتكارات الشبابية، حيث عملت المبادرات الرئاسية المتتالية التي أطلقها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية على تحسين جودة الحياة وبناء الإنسان في إحداث تغييرات كبيرة على الأرض، والسعي لتأهيل واستثمار الشباب بهدف خلق كوادر من النشء والشباب على قدر عالٍ من المسؤولية.

يشارك في المؤتمر أكثر من 30 متحدثا من دول الخليج العربي، ومصر، ومتحدثين دوليين من صفوة رجال الأعمال البارزين.