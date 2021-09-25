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9 مشاهد تمنح صلاح محسن لقب «البديل السوبر» في الأهلي

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9 مشاهد تمنح صلاح محسن لقب «البديل السوبر» في الأهلي 9 مشاهد تمنح صلاح محسن لقب «البديل السوبر» في الأهلي

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هبت نسائم الفرج على صفوف فريق الكرة بالنادي الأهلي فور حلول صلاح محسن بديلاً في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام نظيره إنبي، التي جرت بملعب الإسكندرية الدولي مساء السبت بمنافسات ثمن نهائي كأس ، فسجل هدف فريقه الوحيد ومنحه بطاقة الترشح لربع النهائي ومن ثم ملاقاة بيراميدز في مباراة مرتقبة.

صلاح محسن انتزع لقب «البديل السوبر» في الأهلي منذ ارتدائه قميص الفريق الأحمر، فتأتي الأهداف دوماً مع حلوله بديلاً، ممثلاً ورقة رابحة لجميع مدربي فريقه في الأوقات الحرجة في 9 مشاهد شهيرة.

بداية توهج صلاح محسن مع نزولة أرضية الملعب كبديل كان على المستوى الأفريقي فسجل في شباك كامبالا سيتي ببرج العرب بدوري مجموعات أفريقيا 2018، قبل أن يواصل التهديف بعد نزول أرضية الميدان في المياريات القارية في شباك كل من حوريا الغيني وكانو بطل غينيا الاستوائي «ذهابًا إيابًا».

تجدد مسلسل البديل السوبر في الأهلي خلال الموسم قبل الماضي، وسجل صلاح محسن هدف فوز فريقه على حساب وادي دجلة بعد مباراة مثيرة جمعت الطرفين في الدوري الممتاز.

ويرسخ صلاح محسن لقب البديل الفذ خلال الموسم الحالي في الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، فمع كل مرة يستعين خلالها الجنوب أفريقي بخدماته تأتي المكافأة بأهداف حاسمة، فسجل صلاح فور نزوله في شباك كل من والمقاولون والإسماعيلي في الدوري، كذلك هدف ثمين للغاية في مرمى صن داونز بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 2020، قبل أن يمارس صلاح محسن عاداته ويحرز هدفًا قاتلاً للأهلي في مرمى إنبي يقطع من خلاله المارد الأحمر بطاقة الترشح لربع نهائي كأس مصر.

المصرى اليوم

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