رسالة نارية من أبوالدهب لـ«موسيماني»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه محمود أبوالدهب، نجم الأهلي الأسبق، رسالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «بيجب على موسيماني، أن يكون لديه حل لضرب التكتلات الدفاعية، خاصة أن معظم فرق الدوري الممتاز تعتمد على الدفاع على عكس المباريات الأفريقية».

وأضاف: «يجب أيضًا أن يهاجم الأهلي ويضغط على المنافس من بداية المباراة، وعدم منحه فرصة الدخول في أجواء اللقاء».

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز على إنبي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وسوف يلتقي الفريق الأحمر في دور الثمانية مع فريق بيراميدز، الذي فاز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.