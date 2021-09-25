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رسالة نارية من أبوالدهب لـ«موسيماني»

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رسالة نارية من أبوالدهب لـ«موسيماني» رسالة نارية من أبوالدهب لـ«موسيماني»

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وجه محمود أبوالدهب، نجم الأهلي الأسبق، رسالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «بيجب على موسيماني، أن يكون لديه حل لضرب التكتلات الدفاعية، خاصة أن معظم فرق الدوري الممتاز تعتمد على الدفاع على عكس المباريات الأفريقية».

وأضاف: «يجب أيضًا أن يهاجم الأهلي ويضغط على المنافس من بداية المباراة، وعدم منحه فرصة الدخول في أجواء اللقاء».

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز على إنبي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس .

وسوف يلتقي الفريق الأحمر في دور الثمانية مع فريق بيراميدز، الذي فاز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المصرى اليوم

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