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حلمي طولان: كنا نطمح للفوز على الأهلي.. والحكم ظلمنا

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حلمي طولان: كنا نطمح للفوز على الأهلي.. والحكم ظلمنا حلمي طولان: كنا نطمح للفوز على الأهلي.. والحكم ظلمنا

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أبدى حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، حزنه الشديد، بعد خسارة فريقه أمام النادي الأهلي، في مسابقة كأس .

وتعرض إنبي للخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وقال حلمي طولان، خلال المؤتمر الصحفي، عقب اللقاء: «كنا نطمح في تحقيق الفوز على الأهلي، ولعبنا على ذلك، حيث اعتمدنا على الهجوم المنظم، واتيحت لنا فرص في الشوط الأول، لم نستطع استغلالها أبرزها فرصة إبراهيم جلال».

وأضاف: «أضعنا هدفين محققين في الشوط الأول، وكنا قادرين على قلب المباراة»، مشيرًا: «خضنا المباراة بـ 9 لاعبين غير أساسيين، حيث غاب عن صفوف الفريق جون ايبوك ودينو بيتر».

وأشار: «توقيت هدف الأهلي كان صعبًا.. لنا ركلة جزاء لصالح محمد مرسي، الجميع أكد أنها صحيحة إلا محمود البنا، حكم المباراة».

المصرى اليوم

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