أبوالدهب: الأهلي يعيبه «التسرع».. وهذا الثنائي الأفضل

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أكد محمود أبوالدهب، نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك أكثر من لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ظهر بمستوى مميز خلال مباراة إنبي.

وكان الأهلي حقق الفوز على إنبي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد الإسكندرية، بدور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «هناك أكثر من لاعب في فريق الأهلي ظهر بمستوى مميز أمام إنبي، ولكن كان الثنائي أحمد عبدالقادر، والمالي أليو دياتج، هما الأفضل خلال اللقاء».

وأضاف: «عبدالقادر وديانج، كانا هما الأفضل في صفوف الأهلي، حيث قدما مباراة كبيرة»، مشيرًا: «يعيب الفريق الأحمر، في مباراة إنبي، التسرع في إنهاء الهجمات، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز».