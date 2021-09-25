الفنون التشكيلية تحتفل بمئوية ثروت عكاشة

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تحت رعاية ا.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وفي إطار احتفاء وزارة الثقافة بمئوية ميلاد د. ثروت عكاشة

يفتتح ا.د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية غداً الأحد في تمام السابعة مساءً معرضاً فنياً بمركز محمود مختار الثقافي ضمن مشاركة القطاع في برنامج الوزارة الاحتفائي بهذه المناسبة وذلك بعدما أعلنت وزيرة الثقافة أن 2021 هو عام الكاتب والمفكر الكبير ثروت عكاشة.

قال الدكتور خالد سرور: «يُعد الأستاذ ثروت عكاشة رائد العمل الثقافي ومؤسسه كأول وزير للثقافة في مصر.. أيقونة من أيقونات التنوير الخالدة بأفكاره وخططه وسعيه نحو الحفاظ على الهوية والوجدان المصري الأصيل.. فكان عهده عهد نور وفن يتغنى بحضارة شعب عريق ويعكس رغبة دولة تحترم الثقافة والفنون وتسخر لها ما أمكن من مقدراتها لتعزيز قدرات الشخصية المصرية وتسليحها بالنور والجمال.. كل التحية للرائد العظيم في مئويته».

وينقسم العرض الفني إلى قسمين الأول بقاعة نهضة مصر ويضم نحو 42 معروضاً ما بين وثائق رسمية وصور فوتوغرافية وكتابات صحفية، والقسم الثاني بقاعة إيزيس ويضم أعمال سبعة من كبار الفنانين هم: (عزالدين نجيب – عصمت داوستاشي – على دسوقي – فرغلي عبدالحفيظ – محمد رزق – محمود بقشيش – مصطفى عبدالمعطي) ويستمر العرض على مدار أسبوعين.