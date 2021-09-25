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استمرار فعاليات مبادرة حياة كريمة الثقافية بقرية المراشدة في قنا

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استمرار فعاليات مبادرة حياة كريمة الثقافية بقرية المراشدة في قنا استمرار فعاليات مبادرة حياة كريمة الثقافية بقرية المراشدة في قنا

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واصلت وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم مشاركتها الثقافية بمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لرفع مستوي المعيشة بقرى الريف المصرى، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات الوزارة، بقرى مركز الوقف «المراشدة، القلامينا، جزيرة الحمودى، الجملة» وتوابعهم، بفرع ثقافة قنا بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، والتى تستمر حتى ٨ أكتوبر ٢٠٢١، حيث تقوم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي، بالتعاون مع وزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة فرع قنا، وصندوق مكافحة الادمان فرع قنا، والشركة القابضة للمياه بتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية.

لليوم الثالث على التوالي تواصل الفعاليات، حيث أقيمت مجموعة من الورش الفنية بمدرسة المراشدة الإعدادية مركز الوقف بمحافظة قنا، وهى «مجسمات خرز للمدربة حورية عصمت، عجائن السيراميك قدمتها المدربة عفيفي، رسم وتلوين على الفخار، سجاد نول للمدرب بيومي فوزي، الطرق على النحاس قدمها المدرب مصطفى اسماعيل، الخيامية للمدرب كريم خلف، حكي شعبي والعاب شعبية للمدرب أحمد القناوي، كما أقيمت ورشة دراما مسرحية للمخرج أسامة عبدالرؤوف، بجانب معرض كتاب لإصدارت الهيئة.

وبالتوازي اقيم لقاء توعوي للشباب قدمه الصحفي محمد خضير الذي أشار إلى أهم القضايا الشبابية، والمشروعات القومية، وأهمية الوعي الثقافي والإعلامي للشباب، تلي ذلك إقامة محاضرة لحسين جابر مسؤول التوعية بشركة المياه والصرف الصحي متطرقا إلى وسائل الحفاظ على المياه، وتصحيح المفاهيم المتداولة عن لون المياه ومراقبة جودتها، وطمئن الحضور عن جودة المياه التي يشربها المصريين، كما أقيمت ندوة عن ريادة الأعمال القتها د. هدي السعدي رئيس المجلس القومي للمرأة بقنا، وتطرقت لعدة نقاط عن ريادة الأعمال وهي: كيفية اكتساب رائد الأعمال المهارات اللازمة لسوق العمل، تعزيز الثقة لدي رواد الأعمال ومساعدتهم على بناء شخصياتهم، العمل على بناء منظومة مهارات رائد وصانع الأعمال، تحفيز روح المباشرة والطموح لرواد الأعمال، ترسيخ ونشر ثقافة العمل الحر والتعريف بمفهوم المهنة، ثم قدم الفنان عمر حمزة عرضا للعرائس ومسابقة في المعلومات العامة لأطفال المدرسة، وفي ختام اليوم قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة بقنا مجموعة من أغاني التراث واغاني الأطفال الحديثة.

المصرى اليوم