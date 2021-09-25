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خبير تنمية: تضع أولوية كبرى في التكيف مع قضية التغير المناخي

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خبير تنمية: مصر تضع أولوية كبرى في التكيف مع قضية التغير المناخي خبير تنمية: تضع أولوية كبرى في التكيف مع قضية التغير المناخي

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قال الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، إن الرئيس عبدالفتاح حضر أكتر من قمة عن تغير المناخ، ومصر تهد أحد المفوضين الأقوياء في جميع مؤتمرات تغير المناخ التي تعقد كل عام.

وأضاف عدلي، خلال برنامج «من القاهرة» المذاع على «سكاى نيوز عربية»، السبت، أن دائما ترعى وتأخذ في اعتبارها دورها كدولة رائدة في قارة أفريقيا حتى تكون مستضيفة للدورة الـ 27 لقمة تغير المناخ.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة لديها القدرة على استضافة قمة التغير المناخي الـ27، مشيراً إلى أن انبعاثات مصر وقارة أفريقيا لا تتعدى 5% من حجم الانبعاثات في العالم كله.

ونوه بأن الانبعاثات معظمها من أمريكا واليابان والهند، ولكنها تؤثر على الأمن المائي والغذائي في العالم كله، ولذلك مصر تضع أولوية كبرى في التكيف مع قضية التغير المناخي.

المصرى اليوم

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