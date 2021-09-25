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طبيب: «كورونا» سيتحول إلى فيروس موسمي بعد إضعافه باللقاحات

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طبيب: «كورونا» سيتحول إلى فيروس موسمي بعد إضعافه باللقاحات طبيب: «كورونا» سيتحول إلى فيروس موسمي بعد إضعافه باللقاحات

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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن هناك توجيهات رئاسية باكتشاف الأمراض مبكرا قبل مضاعفاتها، مثل أمراض النمو والأنيميا لتجنب المضاعفات الخطيرة لهذه الأمراض.

وأضاف الحداد، خلال لقائه مع برنامج «من القاهرة» على فضائية «سكاى نيوز عربية»، السبت، أن تصنيع لقاحات كورونا في له بعد أمني واقتصادي خطير جدا، لأننا نعاني من استيراد الشحنات وتأخيرها، خاصة أن دول العالم تأخذ جرعات تعزيزية لنفسها، وهناك دول أخرى ليس لديها لقاحات.

وأوضح أن مصر تقوم بتصنيع اللقاح حتى يكون لديها اكتفاء ذاتي، ثم يكون لديها أدوات تصنيعية تجعلها تحافظ على الأمن القومي ولا تحتاج للاستيراد من الخارج.

وتابع: «البعد الاقتصادي هو أن الدولة المصرية ستكون أكبر مصدر للقاحات طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لأفريقيا والشرق الأوسط»، لافتا إلى أن الدولة تعمل على حماية المصريين.

ولفت رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أن سيتحول إلى فيروس موسمي بعد إضعافه باللقاحات، وسيتم التطعيم له سنوياً.

المصرى اليوم

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