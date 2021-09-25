أخبار عاجلة

٢٩ جهة مهتمة بالإبداع والفنون الحرفية تشارك في معرض «تراثنا» -
رئيس مدينة دسوق يتابع حل مشاكل الصرف الصحي -
مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا -
استقرار عند الارتفاع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 -
"شاهين" في يومه الثاني.. هل يؤثر الإعصار على المملكة؟ خبيران يوضحان -
تنبيه هام لكل طالب جامعى قبل بدء العام الدراسى..الحصول على اللقاح شرط دخولك حرم الجامعة -
صفية العمري تهاجم نجمات الريد كاربت: «اللي لابسة فستان حلو.. تاريخها إيه» -
مياه القليوبية تشدد على تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا -
مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو) -
حصول 3 معاهد أزهرية جديدة في الإسكندرية على «الجودة والاعتماد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

خبير تنمية: ارتفاع مستوى البحر سيؤثر على جزء كبير من منطقة الدلتا

Print
خبير تنمية: ارتفاع مستوى البحر سيؤثر على جزء كبير من منطقة الدلتا خبير تنمية: ارتفاع مستوى البحر سيؤثر على جزء كبير من منطقة الدلتا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، إن التغير المناخي سيتسبب في حدوث عدد من التحديات منها أن ارتفاع مستوى البحر سيؤثر على جزء كبير جدا من منطقة الدلتا، وسيؤثر على الرقعة الزراعية، وأيضاً كمية السيول والفيضانات التي تحدث، وتجريف الأراضي.

وتابع عدلي، خلال لقائه مع برنامج «من القاهرة» على فضائية «سكاى نيوز عربية»، السبت، أن هناك مشروعات قائمة في الوقت الحالي للتكيف مع التغير المناخي، منها حماية الشواطئ ورفع مستوى المياه لتقليل حجم الخسائر، والقضاء على مشكلة الجفاف.

وأوضح أن التنمية المستدامة هي موقف أخلاقي، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة دون التأثير على دولة أخرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لمحاسبة المقصرين.. لجان للتفتيش والرقابة على مراكز الشباب في القليوبية

لمحاسبة المقصرين.. لجان للتفتيش والرقابة على مراكز الشباب في القليوبية

وزيرا التنمية المحلية والسياحة يصلان الأقصر لمتابعة تنفيذ مشروعات إحياء «طريق الكباش»

وزيرا التنمية المحلية والسياحة يصلان الأقصر لمتابعة تنفيذ مشروعات إحياء «طريق الكباش»

٢٩ جهة مهتمة بالإبداع والفنون الحرفية تشارك في معرض «تراثنا»

٢٩ جهة مهتمة بالإبداع والفنون الحرفية تشارك في معرض «تراثنا»

رئيس مدينة دسوق يتابع حل مشاكل الصرف الصحي

رئيس مدينة دسوق يتابع حل مشاكل الصرف الصحي