خبير تنمية: ارتفاع مستوى البحر سيؤثر على جزء كبير من منطقة الدلتا

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قال الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، إن التغير المناخي سيتسبب في حدوث عدد من التحديات منها أن ارتفاع مستوى البحر سيؤثر على جزء كبير جدا من منطقة الدلتا، وسيؤثر على الرقعة الزراعية، وأيضاً كمية السيول والفيضانات التي تحدث، وتجريف الأراضي.

وتابع عدلي، خلال لقائه مع برنامج «من القاهرة» على فضائية «سكاى نيوز عربية»، السبت، أن هناك مشروعات قائمة في الوقت الحالي للتكيف مع التغير المناخي، منها حماية الشواطئ ورفع مستوى المياه لتقليل حجم الخسائر، والقضاء على مشكلة الجفاف.

وأوضح أن التنمية المستدامة هي موقف أخلاقي، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة دون التأثير على دولة أخرى.