بمشاركة 3 آلاف متسابق من 50 دولة.. تواصل استعدادات مسابقة «الرجل الحديدي» بالغردقة

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واصلت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر، أعمال تجهيز الطريق الدائري الخارجي بالغردقة لإقامة بطولة «Iron Man» أو «الرجل الحديدي» بنسختها الأولى والتى ستقام بمدينة الغردقة في نوفمبر المقبل، وذلك لتحسين الصوره البصرية وتأمين سلامة المرور على الطريق استعدادا للبطولة.

وتعد تلك البطولة واحدة من أقوى البطولات العالمية في مجال رياضات السباحة والدراجات والجري، ويشارك فيها أكثر من 50 دولة حيث يتنافس نحو 3000 متسابق من جنسيات مختلفة.

وبدأت الهيئة العامة للطرق والكباري متمثلة في المنطقة التاسعة بالبحر الأحمر أعمال رفع كفاءة مسار الدراجات، وهو الطريق الدائري الخارجي بمدينة الغردقة، بداية من منطقة سهل حشيش وهي نقطة انطلاق المسابقة حتى منطقة الجونة مع تقاطع طريق الغردقة القاهرة ذهابا وإيابا، كما سيتم تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والمؤدية للفنادق والمنتجعات السياحية، إضافة إلى تطوير الطريق ما بين سهل حشيش إلى الجونة والمقرر إقامة المسابقة عليه ليتناسب مع مواصفات الحدث باستخدام طريقة الأساس المثبت FDR، وذلك بتكلفة تصل 17 مليون جنيه.

وتم تقسيم المسابقة إلى 3 مراحل هي 2 كم سباحة و90 كم دراجات و21 كم للجري، حيث يتطلب الجري وركوب الدراجات طرقا ممهدة لإجراء المسابقة عليه.

وتعتمد المسابقة على اللياقة البدنية وقدرة التحمل، ولا توجد أي شروط للتقديم في المسابقة، والسن سيكون من 18 سنة لـ77 سنة.