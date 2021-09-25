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"الرائد" ينجو من كمين "الفيصلي" ويتعادل بهدف "البركاوي"

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في جولة "هي لنا دار" من دوري المحترفين

نجا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من الهزيمة أمام شقيقه الفيصلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة هي لنا دار) بتعادل الفريقَيْن بهدف لكل فريق.

هدفا المباراة جاءا عن طريق محترف الفيصلي اللاعب جوليو تفاريس في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل للرائد كريم البركاوي في الدقيقة الـ81.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 8، كما ارتفع رصيد الرائد عند النقطة رقم 11 في المركز الثالث.

الرائد الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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