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علق أشرف ناجي، دفاع سما المصري، الراقصة الاستعراضية، على قرار المحكمة الاقتصادية ببراءة موكلته من اتهامها بسبّ وقذف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق.

وقال «ناجي»، لـ«المصري اليوم»: «موكلتي سجدت لله شكرًا بعد حصولها على حكم البراءة»، مضيفًا: «سما أصبحت شخصًا جديدًا وتعلمت الكثير خلال الفترة الماضية».

كانت المحكمة الاقتصادية، قضت ببراءة سما المصري من تهمة سب وقذف رئيس نادي الزمالك الأسبق.

وكان «منصور»، أقر بالتصالح والتنازل عن الدعوى في جلسة اليوم.

وفي وقتٍ سابق، كانت «الاقتصادية»، قضت بتغريم سما المصري، 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ في قضيتي سب وقذف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق.