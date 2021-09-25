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حالة من الحزن انتابت أهالي منطقة العمرانية بالجيزة، بعد مقتل سيدة مٌسنة شهرتها الحاجة نوال، عمرها 80 عامًا، على يد عامل فني دش، عمره 21 عامًا.

«المصري اليوم»، انتقلت إلى مكان الواقعة، واستمعت لروايات الأهالي وشهود العيان، الذين أكدوا أن المجني عليها تعيش وحدها منذ وفاة زوجها قبل نحو 20 عامًا، ولديها 4 بنات جميعهن متزوجات ولا يترددن عليها إلا قليلا.

وقالوا إن المتهم استغل أنها تعيش وحدها، وخنقها بـ«منديل»، ثم ضربها على رأسها بيده، واستولى على موبايل وشاشة تليفزيون.

وكشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية، من بعض الأهالى بمقتل مُسنة داخل شقتها، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة بها عدة كدمات بأماكن مختلفة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها، وما قررته ابنتها أن والدتها تقيم بمفردها ولدى حضورها للاطمئنان عليها وجدت الباب الحديدي للشقة مفتوحًا على غير العادة واكتشفت وفاتها وسرقة هاتفها المحمول، وشاشة عرض، ومبلغ مالي.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، كهربائى فني دش.

وبضبطه، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر بسابقة تردده على المجنى عليها بإجراء بعض الإصلاحات وطلبها منه مؤخرًا الحضور مرة أخرى لإجراء بعض الإصلاحات فاختمر في ذهنه سرقتها لكونها مقيمة بمفردها، وبتاريخ الواقعة توجه إلى شقة المجنى عليها ولدى فتحها الباب كتم أنفاسها بقطعة قماش حتى فارقت الحياة، واستولى على المسروقات سالفة الذكر، وأضاف أنه قام بإنفاق جزء من المبلغ المستولى عليه فـي سداد ديونه.