محمود أبوالدهب: التغييرات كلمة السر في فوز الأهلي على إنبي

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أشاد محمود أبوالدهب، نجم النادي الأهلي السابق، بالأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة إنبي.

وكان الأهلي حقق الفوز على إنبي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد الإسكندرية، بدور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي حقق فوز مهم على حساب إنبي، هذا الفوز جاء في وقته بعد الأداء السيئ الذي ظهر عليه في مباراة طلائع الجيش وخسارة بطولة السوبر المصري».

وأضاف: «كان هناك ضغط كبير من لاعبي الاهلي على الخصم، ونجحوا في الاستحواذ على الكرة»، مضيفًا: «التغييرات التي أجراها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي كان لها مفعول في تحقيق الفوز، وذلك بعد نزول الموزمبيقي لويس ميكيسوني وصلاح محسن وحسام حسن ووليد سليمان».