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محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال إزالة التعديات والإشغالات

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محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال إزالة التعديات والإشغالات محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال إزالة التعديات والإشغالات

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تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الحملات بالوحدات المحلية لإزالة كافة الإشغالات، لفرض هيبة الدولة والقانون.

قام حي أول بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات من طريق نمرة 6 بالإشتراك مع شرطة المرافق، وقد أسفرت الحملة عن تحرير ٦ محاضر إشغال طريق، والتحفظ على ٢ تروسكل. كما تمكن حي ثان من إيقاف محاولة صبة خرسانية للدور الأول علوى بدون ترخيص، بمنطقة العبور وتم التحفظ على خلاطة الخرسانة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما قام حي ثالث بحمله مكبرة بمنطقة الخامسة، حيث تم رفع ٨ باعه جائلين و«فاترينة» خلف الملعب المفتوح وشارع شجاع وطريق صبري مبدي، كما تم إيقاف محاولة بناء بدون ترخيص في منطقة «الزهور» بنطاق الحي، وأكد محافظ الاسماعيلية على الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لإزالة كافة التعديات والاشغالات وفرض هيبة القانون، وإعادة الانضباط.

المصرى اليوم

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