رئيس جامعة بنى سويف: تركيب نظام مراقبة متكامل يحتوى على 16 كاميرا

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قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنه ترأس عدة اجتماعات منها لجنة المنشآت، ومركز المؤتمرات، ولجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس، بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة مشيرا إلى انه خلال اجتماع لجنة المنشآت تم مناقشة كل ما يخص منشآت ومباني الجامعة وعمل الصيانة اللازمة لها قبل بدء العام الجامعي الجديد، بالإضافة إلى استكمال كافة احتياجات مبنى كلية الدراسات العليا الجديد بمجمع التعليم الصناعي بشرق النيل، لافتا على أهمية الانتهاء من كافة المشروعات وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وذلك تماشيًا مع أولويات الخطة الموزعة للمشروعات، مشددا على ضرورة تعاون كل القطاعات المعنية للانتهاء من تلك الأعمال.

وأضاف أنه خلال اجتماع مركز المؤتمرات تم مناقشة عددا من الموضوعات منها، عرض التطورات الخاصة بدار الضيافة لتوضيح مدى إمكانية البدء في تشغيلها مع التأكيد على ضرورة تلقي اللقاح لكل المقيمين بدار الضيافة، بالإضافة إلى عرض آخر التطورات الخاصة بفندق المؤتمرات، حيث تم تركيب نظام مراقبة متكامل يحتوى على 16 كاميرا (تقوم بالتسجيل أون لاين) تغطي جميع نقاط الفندق داخليا وخارجيا، وتركيب شبكة انذار على أعلى مستوى من الدقة، بالإضافة إلى استحداث شبكة إضاءة حديثة في الاستقبال بالفندق، كما تم شراء جميع احتياجات الفندق والقاعات من المواد المستهلكة.

وأشار إلى أن اجتماع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تم مناقشة آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.