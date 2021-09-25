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محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال الإنارة بأحياء بالمدينة

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محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال الإنارة بأحياء بالمدينة محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال الإنارة بأحياء بالمدينة

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تابع اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اعمال الخطة الاستثمارية بالأحياء الثلاثة داخل مدينة الاسماعيلية وتغطية كافة المناطق المحرومة من الإنارة .

حيث قام حي أول بإحلال وتجديد وصيانه عدد ٢٠ كشاف بشارع محمد على و٦كشافات بشارع الجيش وإسماعيل سرى، و١٠ كشافات بالمحطة الجديدة وشارع الأهرام وآمون، بالإضافة إلى صيانة ١٥ كشاف بالبهتينى ومنطقة الجامعة القديمة.

وقام حي ثان بتنفيذ خطة لإحلال وتجديد كشافات الإنارة، وإستبدال كشافات الإنارة الصوديوم بكشافات الإنارة الليد وتغيير ١٦ كشاف بشارع الثلاثينى بمنطقة عرايشية ، كما تم تنفيذ خطة لإحلال وتجديد ١٠٠ عامود إنارة بالجزيرة الوسطى لشارع المدارس بمنطقة عرايشية مصر.

كما أنهت أطقم الكهرباء بحي ثالث أعمال إحلال وتجديد إنارة الطريق الموازي للطريق الدائري بداية من مسجد الدوحه وحتي منطقة التأمين الصحي، وإنارة محيط مسجد «القدوس» الداخلي متفرع من طريق الكوكاكولا، وذلك بالتوازي مع إحلال وتجديد المحاور الرئيسية في نطاق الحي.

وأكد محافظ الاسماعيلية، على إستمرار حصر كافة المناطق المحرومة من الإنارة، ورفع كفائتها، وتكليل كافة الجهود لإنارة كافة قطاعات المحافظة .

المصرى اليوم

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