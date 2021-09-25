«مفيش الكلام ده».. طبيب نفسي: المرض النفسي أساسه عضوي ولا يمكن علاجه بالصلاة

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قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الطبيب النفسي يوجه سؤالا مباشرا لمريض الاكتئاب بالقول: «هل تفكر في القيام بإيقاع الإيذاء في نفسك»، ومن ثم يستطيع إمكانية إقباله على الانتحار أم لا.

وتابع «فرويز»، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن المرض النفسي أساسه عضوي في المخ، ولا يمكن علاجه من خلال الصلاة أو الذهاب للمسجد أو الكنيسة، معقبًا: «مفيش الكلام ده.. ده مرض جيني ناتج من تغيرات كيمائية في المخ».

وأشار إلى أنه لا يمكن العمل على علاج مريض الاكتئاب أو مرض الوسواس القهري من خلال الطبطبة أو الحديث، معقبًا: «لو عاملنا مريض الاكتئاب كده، إحنا بنموته، ده هيروح ينتحر».