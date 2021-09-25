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المشدد 7 سنوات للمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في الشروق

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المشدد 7 سنوات للمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في الشروق المشدد 7 سنوات للمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في الشروق

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قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات في اتهامهم بسرقة مواطن بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وبيضاء في مدينة الشروق.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري وأبيض.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اصطحبوا المجني عليه داخل حافلة نقل ركاب، وبمجرد ركوبه أشهر المتهم الثاني سلاحا أبيض فى وجهه وشلوا حركته واستولوا على حافظة نقوده.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين عند القبض عليهم أشهروا سلاحا ناريا نحو مسؤول الضبط لكنه تمكن من القبض عليهم.

المصرى اليوم

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